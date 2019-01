CDS avança com comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos

O suspense acabou. O CDS vai mesmo avançar com uma proposta para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), confirmou o partido numa nota enviada à imprensa esta terça-feira. PS e PSD deverão mostrar abertura para deixar a iniciativa passar.

A hipótese vinha ganhando força nos últimos dias, depois de ter sido conhecida a auditoria da EY à CGD que revela como o banco público chegou a um buraco financeiro de 1,2 mil milhões de euros graças a uma série de negócios ruinosos e créditos concedidos sem garantias. Mas esta terça-feira, ao início da noite, foi conhecida uma informação decisiva: a Procuradoria-Geral da República deu 'luz verde' para que o relatório da auditoria seja enviado ao Parlamento - exceto informação sob sigilo bancário, que o banco quer apagar na versão enviada aos deputados.

Ao Expresso, João Almeida, porta-voz do CDS, diz que o Parlamento tem "obrigação de concluir o trabalho que há dois anos já devia ter sido feito", aquando da primeira comissão de inquérito à gestão e recapitalização da CGD, mas que "a esquerda interrompeu abruptamente". Isto porque a direita queria prolongar os trabalhos até ter acesso a documentos que deveriam ser enviados pela CGD, Banco de Portugal e CMVM, mas a esquerda discordou, acusando CDS e PSD de quererem arrastar pela lama a imagem do banco público.

Agora, avança João Almeida, o objeto da comissão será semelhante - "apurar o que levou às imparidades que levaram à necessidade de recapitalização" - e terá de ser feito em pouco tempo, uma vez que a legislatura termina em outubro. Assente está já que terão de ser ouvidas "as administrações [da CGD] que levaram à necessidade que concederam os créditos mais relevantes e que causaram prejuízos significativos", estando ainda por revelar os políticos que serão ouvidos no âmbito da investigação parlamentar.

“Segunda oportunidade” para a esquerda

O deputado democrata-cristão mostra-se confiante em que a nova comissão irá avançar, dada a abertura já mostrada por PSD e PS neste sentido. Depois de tanto PSD como CDS terem, na edição de sábado passado, admitido ao Expresso a possibilidade de avançarem com a iniciativa de uma nova comissão parlamentar de inquérito, já esta segunda-feira foi Rui Rio a confirmar que ponderava fazê-lo e que estava a avaliar a hipótese com a direção do grupo parlamentar. No CDS, ainda esta terça-feira Assunção Cristas aproveitou o encerramento das jornadas parlamentares do partido, em Braga, para dar gás a uma possível nova comissão, dizendo que "é sempre tempo de descobrir a verdade".

A iniciativa poderá contar com o apoio do PS. Ao Expresso, o deputado João Paulo Correia juntava-se nesta terça-feira às vozes que admitiam propor nova investigação, sob duas condições: o relatório da auditoria terá de ser enviado na íntegra ao Parlamento - só é conhecida a sua versão preliminar - e Marcelo Rebelo de Sousa deve promulgar o quanto antes a legislação sobre transparência bancária, que obriga os bancos a entregarem à Assembleia da República todos os documentos exigidos pelas comissões de inquérito, independentemente do sigilo bancário a que possam estar sujeitos. Ora a primeira condição, soube-se hoje, será cumprida, embora não na totalidade, uma vez que as informações sob sigilo não serão reveladas ao Parlamento. Ao PS e restantes partidos de esquerda, o CDS aproveita agora para mandar nova farpa, dizendo que estão a tempo de ter uma "segunda oportunidade" para apurar a verdade.

Ao Expresso, neste sábado, a deputada bloquista Mariana Mortágua dizia que o partido estava ainda a avaliar a melhor forma de fazer um debate "alargado" sobre a economia portuguesa desde o início deste milénio, sem confirmar se uma comissão de inquérito poderia recolher o apoio do Bloco de Esquerda. Mas só o PCP afastou taxativamente esta hipótese, dizendo não haver "nada de novo" desde a última comissão de inquérito, concluída em 2017.