Brexit. Costa contra tentativa de transferir problemas internos britânicos para a UE

O primeiro-ministro insurgiu-se nesta terça-feira contra a tentativa de alguns setores britânicos de transferirem para a União Europeia as suas divergências internas sobre o 'Brexit' e rejeitou suspeições sobre a existências de "armadilhas" à soberania do Reino Unido.

António Costa deixou estas advertências em declarações aos jornalistas no final da V Cimeira dos Países do Sul da Europa, que se realizou em Nicósia, e na qual os sete Estados-membros deste grupo rejeitaram a possibilidade de renegociar o acordo do 'Brexit' com o Governo liderado pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

"Considero que há uma ilusão que não se deve desenvolver no Reino Unido no sentido de se pretender transferir para a Europa problemas políticos internos. Essa não é uma boa solução", declarou o primeiro-ministro português. Segundo António Costa, ao longo dos últimos dois anos, "houve um trabalho muito sério com as autoridades britânicas e não é depois de o acordo estar concluído que se diz que é preciso reabrir, sobretudo quando não há uma posição clara" da parte das autoridades britânicas.

"Se há quem no Reino Unido pretenda organizar um segundo referendo, então que organize o referendo; se há quem queria fazer eleições, então que se façam eleições. Mas não coloquem sobre a União Europeia um ónus que não pode ser o seu. Fizemos um acordo e a senhora [Theresa] May festejou esse acordo", apontou o primeiro-ministro.

Neste ponto, António Costa procurou frisar que obter um acordo entre 27 Estados-membros nas negociações com o Reino Unido "foi um trabalho difícil", que exigiu "cedências de cada um".

"Há que evitar uma saída descontrolada do Reino Unido e foi feito um acordo que já tem duas declarações interpretativas para que ninguém tenha dúvidas. Mas, não se pode reabrir um processo com base numa suspeição de que se pretende montar uma armadilha, ou atravessar o Reino Unido. Espero que este acordo seja aprovado, ou melhor ainda, que o Reino Unido decida manter-se na União Europeia", declarou.

Antes, no mesmo sentido de António Costa, o Presidente da República de França, Emmanuel Macron, rejeitou em absoluto a possibilidade de se reabrir as negociações do 'Brexit' com o Governo de Theresa May. "Este foi o melhor acordo possível e não é renegociável. Ninguém quer uma saída sem acordo do Reino Unido", salientou o chefe de Estado francês.

Na declaração final, Emmanuel Macron, citou também uma posição antes defendidas pelo primeiro-ministro português na cimeira de Nicósia, segundo a qual os líderes europeus precisam de apresentar aos cidadãos "uma visão clara de futuro" sobre a União Europeia.

"As próximas eleições para o Parlamento Europeu, em maio próximo, vão ser as mais importantes de sempre", sustentou o chefe de Estado de França, já depois de ter defendido uma União Europeia "mais integrada, com um maior orçamento da zona euro".