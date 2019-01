UGT adere a greve geral da função pública

"É impensável não assegurar aumentos salariais há mais de uma década" e "anunciar reposições salariais e o descongelamento de progressões com o intuito de confundir e dividir os trabalhadores do público e do privado". É neste tom que o Secretariado Nacional da UGT se pronuncia sobre a atitude do Governo face às negociações da Administração Pública. "Os sindicatos e os trabalhadores não podem ficar impassíveis perante tal injustiça", concluem. A greve de dia 15 de fevereiro, decretada há quinze dias pelos sindicatos afectos à CGTP conta, a partir desta segunda-feira, com o apoio da UGT.

Será uma greve geral dos trabalhadores do Estado. Em reunião do Secretariado Nacional, a UGT deu luz verde para avançar para a paralisação global, atirando duras críticas ao comportamento do Governo. Todas as tendências sindicais estão de acordo em aumentar a pressão sobre o Executivo.

"A UGT e os seus sindicatos sabem o que querem, porque estão, como sempre estiveram, do lado das soluções e reiteram a sua total abertura e disponibilidade para o diálogo", diz o comunicado final da reunião, que acusa o Governo de ter a "total e exclusiva responsabilidade" da greve, ao adiar as negociações e ao continuar "numa posição autista e não revelar verdadeira vontade negocial, sobretudo em áreas centrais como a educação, a saúde e a justiça".

Importante, nesta declaração, é o facto de o Secretariado Nacional da UGT integrar vários destacados dirigentes do PS. Desde logo, o secretario geral da central sindical, Carlos Silva. Mas também José Abraão, dos sindicatos da Administração Pública, Nobre dos Santos ou Carlos Marques.