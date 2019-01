Cristas declara apoio a Marcelo. “Quem apoia à primeira, apoia à segunda”

Ainda faltam cerca de dois anos para as próximas eleições presidenciais, mas Assunção Cristas adiantou-se esta segunda-feira ao calendário eleitoral e já garantiu o apoio a uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de, este fim de semana, o Presidente da República ter admitido a "grande vontade" de se recandidatar - na sequência da confirmação do Papa Francisco que as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022 terão lugar em Lisboa - a presidente do CDS foi confrontada com uma pergunta sobre a recandidatura de Marcelo. E apressou-se a lembrar que já na primeira corrida os democratas-cristãos estiveram do lado do Presidente: "Fomos apoiantes de Marcelo Rebelo de Sousa desde a primeira hora. E quem apoia à primeira apoia à segunda", resumiu.

Cristas falava aos jornalistas à saída de uma visita ao grupo têxtil Lameirinho, em Braga, no primeiro dia de umas jornadas parlamentares do partido que servem também de arranque para a campanha às eleições europeias. Ao lado do cabeça de lista, Nuno Melo, Cristas focou-se sobretudo nas questões económicas, ensaiando um discurso sobre os maus ventos que podem vir da Europa.

"Há uma inquietude em relação a um conjunto de circunstâncias externas e internas", afirmou depois de conversar com funcionários da empresa têxtil. E elencou essas circunstâncias: na Europa, "alguma incerteza sobre crescimento e consolidação da economia"; nos Estados Unidos, algumas políticas "ameaçam um bocadinho a importação"; e, em Portugal, "a falta de atenção do Governo em relação ao crescimento da economia". "Sente-se que não há apoio do Governo para garantir [segurança] contra eventuais choques externos. Há sinais de abrandamento e arrefecimento da economia", assinalou.

A líder do CDS aproveitou ainda para mostrar o seu contentamento com a notícia das Jornadas Mundiais da Juventude, até porque, tal como o Marcelo, é católica praticante. "É uma excelente notícia", garantiu, recusando-se nesta altura a fazer comentários sobre tópicos como a violência no Bairro da Jamaica - e o facto de Pedro Santana Lopes ser, esta segunda-feira, o primeiro líder partidário a visitar o local.