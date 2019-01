Rio fecha lista europeia para apresentar antes do PS

O anúncio de que Paulo Rangel votará a ser o cabeça de lista do PSD às eleições europeias está por dias. Rui Rio está a ultimar a lista de candidatos do PSD, que pretende revelar antes do PS — os socialistas têm uma convenção europeia marcada para 16 de fevereiro, e os sociais-democratas planeiam avançar antes disso. Ao que o Expresso apurou, deverá ser nas próximas duas semanas, não só para se antecipar aos socialistas, mas também para deixar terreno aberto, no mesmo dia 16, para a convenção do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Santa Maria da Feira.

A informação de que Rangel voltará a ser o cabeça de lista do PSD (lugar que ocupou em 2009 e 2014) circula no partido há algumas semanas, e foi avançada por Luís Marques Mendes no domingo, no seu comentário televisivo na SIC. “Está decidido”, assegurou o antigo líder do PSD. Ao que o Expresso apurou, a decisão ainda não é oficial, mas já era do conhecimento de alguns dirigentes de topo do partido, e terá ficado fechada na semana do agitado Conselho Nacional em que Rio apresentou uma moção de confiança.

Além de Rangel, outros dois nomes são dados como certos em lugar elegível — Álvaro Amaro, o presidente da Câmara da Guarda e dos Autarcas Social-Democratas, e José Manuel Fernandes, que já é eurodeputado e preside à distrital de Braga do PSD. Tanto Rangel como Amaro e Fernandes foram apoios importantes de Rio, e bastante ativos, na recente crise interna.

Só os seis primeiros nomes da lista são considerados elegíveis (mesmo nos piores prognósticos, como a sondagem desta semana da Aximage, para o Correio da Manhã, que deu ao PSD 19,8%, os seis lugares parecem garantidos), e a disputa foca-se aí. Ao que o Expresso apurou, pelo menos um dos lugares elegíveis irá para uma das mulheres que Rio levou para a direção do PSD (a especialista em temas europeus Isabel Meirelles ou a ex-ministra Maria da Graça Carvalho), e outro será para a Madeira, que foi outro bastião de Rio na contagem de espingardas da moção de confiança — podendo ficar para João Cunha e Silva (antigo vice-presidente do Governo Regional e velho amigo de Rio) ou para Rubina Leal, ex-secretária regional e candidata derrotada à Câmara do Funchal nas últimas autárquicas. Pela primeira vez, pode dar-se o caso de os Açores não terem um candidato elegível nas listas do PSD, a não ser que surja o nome de Mota Amaral, que tem sido lançado como hipótese.