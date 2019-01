Conselheiro de Rio propõe mais impostos e menos despesa

Com propostas que podem ser polémicas, o debate interno para o PSD definir que política orçamental vai propor nas eleições legislativas de outubro está prestes a ser lançado: em breve, e com o patrocínio do Instituto Sá Carneiro, o professor do ISEG e porta-voz do Conselho Estratégico Nacional (CEN) de Rui Rio para as finanças públicas, Joaquim Miranda Sarmento, lançará o livro “A Reforma das Finanças Públicas em Portugal”. São centena e meia de medidas para reduzir a dívida pública dos atuais 120% para os 90% do PIB durante a próxima década e assim evitar uma nova bancarrota em caso de recessão económica.

