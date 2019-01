Congresso da Aliança vai desafiar Marcelo

Para um político supersticioso como Pedro Santana Lopes, um elevador avariado a meio caminho não deve ser um bom prenúncio. Foi isso que o Expresso encontrou quando tentou subir à sede da Aliança — o elevador parado e meio (a ser reparado). Mas, vá lá, o novo partido de Santana não está muito alto, fica no segundo andar. E o ambiente não augura mau karma. Há a animação dos começos, há reuniões entre gente que mal se conhece, há jovens e velhos, há novos rostos que tendo aderido ao projeto “Um país às direitas” — o slogan dos outdoors que aí vêm — exibem um arzinho “gauche”, há militantes que viram pela primeira vez razões de sobra para se meterem na política e há sobretudo um líder que vê no que está a acontecer “um sortilégio”: “70% a 80% dos que estão connosco são gente que nunca teve intervenção política. E há gente nova muito boa.”

Santana estava no gabinete sozinho, a escrever o artigo semanal para o “Jornal de Negócios” (o comentário na SIC acabou). Mas fez uma pausa para falar meia hora com o Expresso sobre a preparação do primeiro Congresso da Aliança, que se realiza em Évora a 9 e 10 de fevereiro e onde são esperadas, entre delegados (mais de 500), convidados e observadores, entre 800 e mil pessoas. Vai ser um Congresso “diferente”, não uma convenção à americana (seria o sonho), mas um happening rejuvenescido face aos cânones tradicionais, “com imagem, vídeos, momentos musicais”. Objetivo central: “Mobilizar o país contra a frente de esquerda”. Questão-chave da moção da estratégia do líder: “O crescimento económico, ligado à questão europeia”. Tema político à boleia: puxar pelo Presidente da República, de quem Santana espera “que mobilize o país para as grandes causas nacionais”.

“O Presidente tem que fazer com o crescimento como faz com os sem-abrigo.”