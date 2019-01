CGTP começa a preparar substituição de Arménio

No passado fim de semana, na Foz do Arelho, os 147 membros do Conselho Nacional da CGTP deram o pontapé de saída para o próximo Congresso da maior central sindical, do país. Fora da agenda oficial da reunião esteve a sucessão do secretário-geral, Arménio Carlos, que abandonará o cargo por limite de idade em fevereiro do próximo ano. Mas, na verdade, a corrida para a sua substituição teve aqui o seu tiro de partida.

Mudanças de fundo na estrutura dirigente da CGTP vão marcar o próximo Congresso. Basta dizer que do principal órgão dirigente da central sindical - o secretariado -, dois terços dos elementos vão ter de abandonar funções. Dos seis atuais dirigentes, ficam apenas dois. Além do secretário-geral, são “obrigados” a sair outras três figuras de peso: Deolinda Machado, Graciete Cruz e João Torres. A primeira é responsável pela comunicação da central e integra o chamado grupo dos católicos que esteve na formação da Intersindical. Graciete Cruz, é responsável pela organização e estrutura sindical. João Torres coordena toda ação reivindicativa. Tal como Arménio Carlos, Graciete Cruz e João Torres fazem parte do comité central do PCP.

Mas a lista de mudanças prossegue. Um terço da comissão executiva (outros dos órgãos de cúpula) também vai ser renovado, com o afastamento de algumas das figuras principais dos sindicatos da CGTP. É o caso de Ana Avoila, dirigente da Administração Pública, ou de Carlos Trindade, que dirige a corrente socialista. Augusto Praça, do departamento internacional atinge o limite de idade. Tal como Fernando Jorge, o líder sindical dos trabalhadores judiciais.

Quem se segue?

O tema da mudança de dirigentes não foi abordado na Foz do Arelho, mas fixaram o Seixal como local para o encontro máximo da CGTP, deixando para trás Almada (que o PCP perdeu para o PS, nas ultimas autárquicas) onde foi realizado o último congresso.

A dúvida sobre a sucessão de Arménio Carlos é grande e também entre os próprios dirigentes sindicais. Desde que, em 2008, a central fixou a regra do limite de idade para as candidaturas à direção (quem atingir, durante o mandato seguinte, a idade da reforma não pode fazer parte das listas), tornou-se previsível a substituição dos líderes. Nos mandatos anteriores, era claro que o número dois era o sucessor natural. Acontece, porém, que agora esses eventuais sucessores também estão de saída. “É um problema não se saber quem vai suceder a Arménio”, diz um dirigente da CGTP. “Não foi falado, porque é um assunto totalmente em aberto”, diz outro alto responsável, para quem as possibilidades são muitas. Desde a chegada “da primeira mulher a líder” até à opção por um “coletivo dirigente”. Ninguém, porém, faz apostas, por enquanto.