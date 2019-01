André Ventura: “Não sou Bolsonaro”

Suspenso da decisão do Tribunal Constitucional (TC) de que depende a sua constituição como partido político, o Chega tratou de limar arestas. Na declaração de princípios que entregou no TC, André Ventura inscreveu uma frase-chave: “Rejeição clara e assertiva de todas as formas de racismo e xenofobia e de qualquer forma de discriminação contrária aos valores fundamentais constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem”. Nem rasto da guerra que moveu aos ciganos em Loures e que lhe valeu o rótulo de populista-xenófobo.

Ao Expresso, Ventura explica-se.