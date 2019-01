Governo avança com revisão do contrato da RTP

O Governo vai mesmo avançar com a revisão do contrato de concessão da RTP. Apesar de, nas últimas semanas, ter crescido a convicção entre partidos e responsáveis do sector de que o Executivo ia abdicar dessa prerrogativa, a verdade é que os socialistas querem reabrir a discussão sobre a estratégia, as obrigações e os meios da estação pública. Na oposição não se compreende o momento escolhido pelo Governo: véspera de eleições.

