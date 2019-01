Fernando Negrão: Costa deixou “todos boquiabertos” ao falar da sua cor de pele

“Um momento menos feliz do primeiro-ministro que deixou todos os deputados boquiabertos.” É assim que Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, avalia ao Expresso a tirada do primeiro-ministro que marcou o debate quinzenal de ontem. António Costa e Assunção Cristas costumam protagonizar momentos de tensão, mas foi inédita a referência do primeiro-ministro à sua “cor de pele”, parecendo acusar a líder democrata-cristã de racismo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)