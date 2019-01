António Costa joga argumento da “cor da pele” contra Assunção Cristas

“Deve ser seguramente pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno os atos de vandalismo em Portugal”, disparou António Costa, para Assunção Cristas, durante o debate quinzenal desta sexta-feira. Estavam em causa os incidentes no Bairro da Jamaica e os problemas de segurança pública que se seguiram, não só naquele bairro do Seixal, mas também noutras zonas da periferia de Lisboa.

A líder do CDS elencou os principais incidentes desta semana, e perguntou ao primeiro-ministro “se condena ou não condena estes atos de vandalismo”, se defende a autoridade policial, e o que está o Governo a fazer "para que isto sejam de facto episódios isolados".

A essa pergunta, Costa respondeu com a frase que surpreendeu a Câmara: “Está a olhar para mim, deve ser seguramente pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno os atos de vandalismo em Portugal”. Uma resposta que pareceu uma tentativa de acusar a líder do CDS de racismo, pelo facto de Cristas ter colocado o seu enfoque, não na "violencia policial", de que a esquerda já tinha falado várias vezes antes durante o debate, mas no "vandalismo".

A frase de Costa indignou a bancada do CDS, motivando protestos também de deputados do PSD. Perante uma esquerda surpreendida, onde se ouviam alguns aplausos, e conforme aumentava a pateada e a vozearia, Ferro Rodrigues teve de intervir, apelando à calma dos deputados e do chefe do Governo. "Temos todos de ter calma e moderação nas intervenções, desde os senhores deputados ao senhor primeiro-ministro, para que esse tipo de conclusões não sejam utilizadas neste debate."

Assunção Cristas, que tinha a palavra, acabou por por água na fervura, recusando-se a dar gás à polémica. “Nem vou responder ao seu comentário final, porque fiquei com vergonha alheia”, disse a líder do CDS.

Os ânimos já estavam exaltados entre Costa e Cristas, por causa da questão da auditoria à Caixa Geral de Depósitos, que só a líder do CDS levantou durante o debate. Antes dela, PCP, PSD, PS e BE passaram ao lado do relatório que relançou a polémica sobre a gestão da CGD sobretudo nos anos dos Governos Sócrates. Costa disparou contra Cristas com tudo o que tinha, desde a recapitalização da Caixa no Governo Passos à resolução do BES, acabando até a atribuir responsabilidades à antiga ministra da Agricultura pelos fogos florestais, por causa da "liberalização do eucalipto". Cristas acusou Costa de estar "de cabeça perdida".

Costa demarca-se do BE

Antes do confronto entre Cristas e Costa, o Bairro da Jamaica já era o grande tema do debate. Com António Costa a demarcar-se da forma como o Bloco de Esquerda reagiu ao assunto. Fernando Negrão lembrou as acusações que responsáveis do BE lançaram sobre a atuação da polícia, e perguntou se o chefe do Governo se revê nessas posições, ou nas palavras de Carlos César, que acusou o Bloco de “acirrar ânimos” e “perturbar” ação da polícia. “Não pode branquear as responsabilidades do BE”, disse o líder parlamentar do PSD.

Costa aproveitou a deixa para, mesmo sem confrontar diretamente o BE, lhe tirar o tapete. “Alguma vez viu eu e Carlos César em divergência em algum tema essencial? Sinto-me 90% das vezes o porta-voz do pensamento de Carlos César e Carlos César a interpretação qualificada do meu próprio pensamento”.

“O nosso lado é sempre o lado das forças de segurança, porque esse é o lado da democracia e do respeito da liberdade democrática”, disse o primeiro-ministro, embora se tenha recusado a empolar os episódios desta semana. “Uma andorinha não faz a primavera, e não é o comportamento num bairro que permite classificar uma comunidade”, disse Costa em resposta a Jerónimo de Sousa, acrescentando que “não é a ação de um agente que permite definir o respeito que devemos ter nas forças de segurança”.

Jerónimo de Sousa defendeu que “a denúncia da violência policial deve ser cabalmente investigada, mas não deve ser instrumentalizada”.

Catarina elogia polícia e modera discurso

Catarina Martins pegou nas palavras de Costa para ironizar: Eu também me revejo nas declarações de Carlos César” - e recordou o que o presidente do PS disse, condenando situações de racismo. “Não há aqui ninguém que não considere sensata a investigação ao incidente”, disse a líder bloquista, elogiando o trabalho das “forças de segurança que por todo o país cumprem exemplarmente a sua função”. Essa ação, disse, não deve ficar manchada “por aqueles que não estão à altura das suas funções”. “A segurança nunca se opõe aos direitos humanos”, rematou a líder bloquista, num tom muito distante das acusações de Joana Mortágua sobre violência political, ou das palavras do assessor do BE Mamadou Ba, que se referiu à “bosta da bófia”.