Marisa Matias: “Desenho uma beringela para ilustrar a Geringonça, porque é esponjosa e o conteúdo podia ter sido mais firme"

Nesta conversa a eurodeputada Marisa Matias deixa o recado para o PS: “Sou europeísta. O PS é eurodeslumbrado.” E justifica assim: “Esta dualidade de termos Mário Centeno à frente das finanças e do Eurogrupo é contraditório e mostra uma dimensão do eurodeslumbramento do PS”. Sobre esta saída atrapalhada do Reino Unido da União Europeia, Marisa não esconde o espanto: “O Brexit é uma barraca do tamanho da União Europeia. Barraca Brexit!”

Neste episódio ainda há espaço para Marisa recordar a infância, revelar qual o seu palavrão preferido e ainda cantar Ella Fitzgerald, Bowie e Variações. Um fartote de razões para ver ou rever este momento em vídeo aqui no site do Expresso e da SIC Notícias ou para ouvir em podcast no iTunes e Soundcloud.

Um programa de Bernardo Mendonça com imagem SIC Notícias e ilustração de Mário Henriques.