Bagão Félix: “Se Centeno fosse árvore seria uma oliveira, porque é de folha persistente, mas às vezes não tem caroço, daí as cativações”

Nesta conversa Bagão Félix deixa entrever o olhar cético e crítico com que vê o cenário político atual: “A autenticidade está a escassear na política. Como alguém dizia ‘se disseres a verdade vais ver que, mais tarde ou mais cedo, és descoberto’. E admite sentir-se mais livre agora que está longe da política. Bagão revela que o período que lhe deixou melhores memórias foi o tempo em que foi Secretário de Estado da Segurança Social no Governo de Sá Carneiro, nos anos 80. “Talvez a minha melhor experiência do ponto de vista governativo.”

E sobre o líder do novo partido Aliança chega a dizer: “Santana é uma pessoa que considero que tem uma mistura de inteligência, instinto político e alguma ingenuidade que não lhe fica mal. A sua Aliança vai cobrir um espaço que faz sentido à direita.”

E ainda compara, com humor, algumas personalidades políticas com árvores, fala do seu papagaio Pelé - que afinal de contas é uma papagaia e que aprendeu com ele a berrar “Viva o Benfica!”- recorda algumas charadas que conta às suas netas e a ‘perninha’ que fez no filme “Tráfico”, de João Botelho. Bagão Félix fala ainda da sua experiência como percussionista no espetáculo Mar Magalhães, de Luísa Amaro. “O que mais desejo na vida é, até ao dia da minha morte, continuar a ter o elemento mais fundamental com que acordo diariamente, a ideia da curiosidade e a capacidade de me espantar com as coisas”. E ainda nos espanta ao cantar em karaoke um tema de Carlos Paião e outro de Dina.

Um programa de Bernardo Mendonça com imagem SIC Notícias e ilustração de Mário Henriques.