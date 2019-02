Jel: “Eu identifico-me com a margem. Acho sempre que as coisas mais interessantes estão nas franjas...”

Nesta conversa Nuno Duarte, aka Jel, vai a jogo e revela a suas escolhas entre os maiores na arte de fazer rir: “Para fazer um ‘show case’ do melhor do humor português no mundo escolheria o Herman José e o Rui Sinel de Cordes. O Herman é o primeiro humorista moderno português. Fez uma revolução no humor nacional. E o Rui SInel de Cordes é o melhor stand up comediante da atualidade.” Consciente do lado efémero da sua profissão, sobre si considera que o seu pico de popularidade já passou: “Nunca mais vou ter o tipo de impacto que tive na altura dos Homens da Luta. Nunca mais conseguirei a graça de tocar tanta gente...” Mas ainda há espaço para a cantoria (De Manuela Bravo a Stones), para a surpresa e para se falar da realização do seu último documentário sobre os Pop Dell´Arte, assinado com Nuno Galopim, a retratar os 30 anos de uma das bandas mais importantes da nova música portuguesa, liderada por João Peste, uma das figuras icónicas da pop nacional. Para rever em vídeo aqui no site do Expresso e da SIC Notícias ou para ouvir em podcast no iTunes e Soundcloud.

Um programa de Bernardo Mendonça com imagem SIC Notícias e ilustração de Mário Henriques.