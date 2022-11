Vai Ficar Tudo Bem #28 “O voluntariado ajuda-me a viver centrada nos outros e a ser a melhor versão de mim”

Aos 32 anos a cientista Joana Sales Dias não tem dúvidas: "o voluntariado ajuda-me a viver centrada nos outros e não em mim", um equilíbrio essencial que descobriu há 10 anos na Comunidade de Sant'Egídio, uma organização católica fundada nos anos 60 em Roma e hoje espalhada por dezenas de países, incluindo Portugal. "É uma tendência nos dias de hoje vivermos fechados em nós. [A Comunidade] Santo Egídio ajuda-me a abrir os olhos ao mundo, a quem é diferente, a quem precisa e também a viver o melhor de mim, a ser o melhor de mim". Um sentido de vida que em tempos de covid-19 se tornou ainda mais intenso com dezenas de pedidos de ajuda a chegarem todas as semanas a este núcleo de leigos católicos de Lisboa. Sem mãos a medir, a comunidade apoia neste momento cerca de 70 pessoas com sérios constrangimentos orçamentais e por isso está aberta à chegada de mais voluntários, assim como doações financeiras.

"O espírito desta comunidade é ir onde somos precisos e com alegria ajudarmos os que mais precisam", afirma Joana Sales Dias, que sobretudo em tempos difíceis como estes, acredita que todos podem ser agentes de mudança.