Vai Ficar Tudo Bem #26 “400 mil euros em livros é uma colher de chá para esvaziar as águas da maior crise editorial de sempre”

A medida anunciada no Dia Mundial do Livro pelo Ministério da Cultura caiu mal entre os trabalhadores do setor. Um programa de apoio no valor global de 400 mil euros, gastos na aquisição de livros às pequenas editoras e livrarias portuguesas, foi considerado uma "esmola" pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que a meio do dia lançou um comunicado bastante duro dirigido ao Governo. "O mercado do livro em Portugal apresentará no final do mês de abril uma perda prevista de 30 milhões de euros. Considerar que 400mil euros podem atenuar a agonia de pequenos editores e livreiros, é querer ignorar a realidade. Considerar que todo o sector poderá no curto prazo recuperar algo com esta verba a distribuir por bem mais de centena e meia de editores e livreiros, é olhar para escritores, editores, livreiros, revisores, tradutores, designers e outras tantas áreas da cultura como entidades que não contam para o país. Se este sector já estava de joelhos, o Ministério da Cultura, assim, deixou-o cair, abandonou-o à sua sorte e a todos que nele trabalham." Um ponto de vista que o editor da Relógio d'Água Francisco Vale subscreve, porque "este apoio do Governo além de ser muito curto, ao não diferenciar editoras e livreiros, potencia um contágio da crise entre os dois campos". E adianta alternativas que para si fariam muito mais sentido neste momento: "as livrarias deviam ter um apoio autónomo no pagamento das rendas, que em geral são uma parte significativa dos seus custos fixos, e, por exemplo, isenção ou diminuição dos impostos sobre os stocks armazenados que as editoras neste momento têm grande dificuldade em escoar".



Ainda assim, apesar da "queda vertiginosa das receitas nos meses de março e abril e da grande incerteza dos próximos tempos", Francisco Vale mantém o ritmo de edição e espera cumprir os objetivos deste ano. "Mais do que esperar por medidas do Governo, apostamos na nossa ligação aos leitores. Vão ser eles a decidir se saímos desta crise e como saímos. Em épocas sombrias os livros sempre circularam. O que as editoras e as livrarias fazem é levas as palavras de autores de todos os tempos aos leitores, portanto agora esperamos que eles façam a sua parte".

