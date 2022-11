Vai Ficar Tudo Bem #25 “Não vamos parar a epidemia com o isolamento. É preciso retomar uma certa normalidade”

Parar uma epidemia com toda a gente em casa parecia à partida uma ideia absurda. Teoricamente faria sentido caso toda a gente em todo o mundo tomasse essa medida em simultâneo, caso contrário não seria razoável. Quem o defende é Henrique Pereira dos Santos, arquitecto paisagista que trabalhou na área do ordenamento e conservação da natureza durante mais de 30 anos. "A ideia de que nós dominamos o mundo e que podemos controlar uma epidemia não é uma ideia razoável" e foi isso que o levou a interessar-se pelas medidas de contenção da covid-19. No blogue Corta-Fitas, onde escreve praticamente todos os dias, lê-se num dos artigos mais recentes: "a cedência ao medo vai sair-nos muito cara, e será tanto mais cara quanto mais tempo demorarmos a reconhecer que as medidas que estão em vigor são claramente excessivas, sem nenhum ganho relevante para a gestão da epidemia e dos serviços de saúde".

Este especialista em gestão de áreas protegidas critica o Governo e também a imprensa, que acusa de "aterrorizar as pessoas" por muitas vezes não explicar os dados dentro do devido contexto. Defende ainda um "regresso a uma certa normalidade", como a reabertura das escolas, para tentar estancar a atual disrupção na sociedade e na economia.

Ouça o episódio #25 de #Vai Ficar Tudo Bem, uma iniciativa do jornal Expresso para acompanhar e ajudar os portugueses que se encontram neste momento em casa. Assine em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify e em qualquer plataforma de podcasts. Ou ouça aqui em baixo.