Vai Ficar Tudo Bem #24 “Voltar a viajar? Primeiro vai ser preciso reconquistar a confiança dos turistas”

Primeiro foi o choque. Do nada, o turismo parou e o abalo foi brutal. "Num primeiro momento reinou o caos, mas agora as empresas começam a arregaçar as mangas e a planear o futuro", afirma Rita Fonseca. Para esta consultora de comunicação especializada na área do turismo, o importante agora é que as empresas pensem do ponto de vista do cliente. 'O que é importante neste momento para as pessoas? Quais as suas principais preocupações?' E dá um exemplo prático: "até há bem pouco tempo o serviço de limpeza nos hotéis era algo que se escondia e agora vai ter de ganhar uma nova relevância. A segurança sanitária é neste momento prioritária".

A trabalhar e viver a partir do Porto, cidade que nos últimos anos cresceu exponencialmente na área do turismo, Rita tem consciência que muitas das pequenas empresas talvez não consigam reerguer-se depois desta pausa forçada, mas acredita na recuperação a longo prazo: "este é um dos setores mais resilientes e criativos que conheço, não tenho dúvidas que vai conseguir dar a volta a esta situação, só não sabemos quando." Depois da pandemia, é provável que as primeiras férias dos portugueses aconteçam no modo "vá para fora cá dentro." Segundo a especialista em comunicação na área do turismo, "o regresso a tempos de lazer e de convívio será gradual e o mais importante agora é que as empresas do setor percebam que têm de restituir a confiança nos turistas. As pessoas precisam de se sentir seguras para voltar a fazer férias. Vão querer ter acesso rápido a cuidados de saúde se for necessário e seguramente vão querer estar próximos de casa para o caso de ser preciso voltar rapidamente".

