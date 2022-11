Vai Ficar Tudo Bem #22 Pierre Aderne: “Este tempo é extremamente difícil para quem vive da música, mas a gente vai dar a volta a isto”

"O sonho hoje é uma casa no campo, né?", pergunta Pierre, para logo depois dar a resposta "tenho uma tia, que vive numa pequena localidade, numa casa com vinha e galinha. Até agora era a pobre da família, mas com a pandemia virou a rainha da família". O sonho hoje é mesmo uma casa no campo, como cantava Elis Regina, "onde eu possa compor muitos rocks rurais/ e tenha somente a certeza/ dos amigos do peito e nada mais". Por isso Pierre Aderne, compositor e músico brasileiro a viver em Lisboa há alguns anos, compôs já uma música sobre a "solidão induzida" neste tempo de covid-19 e distanciamento social. "Nova Iorque respira sem saber o que faz com o ar / passarinhos voando sozinhos / sem ter onde pousar" - e é preciso ouvir o episódio do podcast #Vai Ficar Tudo Bem para agarrar em primeira mão esta obra escrita e gravada a 14 de março.

Consciente das grandes dificuldades financeiras que a pandemia trouxe para muitos dos músicos por esse mundo fora, Pierre tem passado os dias a tentar estabelecer parcerias com empresas para continuar com o projeto Rua das Pretas, uma tertúlia musical que costumava acontecer todos os fins-de-semana no Príncipe Real, em Lisboa. "É preciso criar novas ferramentas, temos de adaptar a nossa arte a este tempo. E temos de buscar parceiros nas empresas, como já está a acontecer no Brasil", explica.

