Vai Ficar Tudo Bem #21: “Existe medo [da covid-19] na Cova da Moura. O bairro está deserto”

Nos anos 80 moravam cerca de 900 pessoas no Bairro do Alto da Cova da Moura, na Amadora, em condições muito precárias, sem esgotos nem saneamento de água. Nessa altura, na linha da frente da luta por melhores condições de vida estava o Moinho da Juventude, uma associação que com o tempo se tornou um exemplo a nível nacional de desenvolvimento comunitário. Em 2020 é esse mesmo núcleo que em tempos de pandemia entrega comida porta a porta, tira dúvidas sobre as medidas de higiene e imprime fichas escolares para os miúdos do bairro continuarem a estudar. São mais de 5 mil habitantes, muitos deles em trabalhos precários e já a sentir o impacto da covid-19: "são os últimos a serem contratados e os primeiros a serem despedidos. Muitos não têm fontes de rendimento neste momento", afirma Flávio Almada, coordenador do Moinho da Juventude. O ativista social e rapper tem passado as últimas semanas a responder a pedidos de ajuda: "servíamos refeições a 54 casos, mas os pedidos de alimentação mais que duplicaram, não páram e não é só na Cova da Moura. Aparecem pessoas da Buraca, Alfragide, Benfica e até Cacém."

Por estes dias praticamente não se vê ninguém nas ruas do bairro, mas as histórias correm. Histórias de pessoas que perderam o emprego, outras que estavam à procura e agora ficou mais complicado, aqueles que deixaram de receber salário, e até os dos pequenos negócios como a venda de hortaliças que estão neste momento sem fontes de rendimento.

Além das dificuldades financeiras, o sufoco do confinamento de famílias muitas vezes numerosas, com crianças em idade escolar e sem meios técnicos para prosseguir os estudos à distância. "Sente-se uma tensão junto das famílias", diz Flávio. Mais uma vez a Associação Moinho da Juventude tem ajudado no que pode, imprimindo fichas e escutando os mais novos, muitos deles saturados desta situação. "Precisamos muito de equipamentos técnicos. Ofereceram-nos 5 ipads, mas não chegam. Seriam precisos 50 e mesmo assim para usar à vez, um dia um, outro dia - com o material desinfetado - outra criança", esclarece Flávio, que tem passado os seus dias intensamente mergulhado nas questões levantadas pela covid-19. Seja no terreno, a entregar comida e fichas escolares, seja a ler documentos e legislação, seja em reuniões da associação para tentar chegar a todos os pedidos. "Nesta altura reforça-se a solidariedade. Os laços de solidariedade são fundamentais em crises como esta", remata.

Ouça o episódio #21 de #Vai Ficar Tudo Bem, uma iniciativa do jornal Expresso para acompanhar e ajudar os portugueses que se encontram neste momento em casa. Assine em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify e em qualquer plataforma de podcasts. Ou ouça aqui em baixo.