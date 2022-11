Vai Ficar Tudo Bem #20 Virgínia Dias: “Este é o tempo de voltar a inventar alguma alegria”

"Eu, Virgínia, a louca,/ Perante vós me apresento/ Com palavras a tiracolo/ E uma papoila na boca/ Colhida numa seara de vento." Assim começa um dos poemas mais emblemáticos de Virgínia Dias, poeta nascida e criada em Peroguarda, Ferreira do Alentejo. Aos 84 anos é talvez a descoberta mais recente do universo editorial português, mas seguramente uma presença literária antiga, há muito admirada por um restrito grupo de artistas e intelectuais como o realizador António Reis, o etnólogo Michel Giacometti, o arquiteto Alexandre Alves Costa ou o músico José Mário Branco, que assinou o prefácio de "Como um pedaço de terra virgem", antologia de poemas lançada pela editora BOCA, acompanhada por um CD com versos interpretados pela própria autora.

Virgínia dedicou toda a sua vida aos campos alentejanos, mas agora passa grande parte do tempo em casa com o marido Agostinho Dias, de 92 anos. "Praticamente está tudo igual em quarentena ou fora dela, mas já não vejo à janela as pessoas que via no largo. Imagino que estejam em casa também", afirma. Durante muitos anos guardou poemas na cabeça e os que passava para o papel acabava por rasgar. "Tinha vergonha de ser poeta, não conhecia mulheres escritoras." Hoje já não se coíbe de assumir o que é, mas continua a guardar versos só de memória, como aqueles que escreveu a propósito da solidão destes dias: "Além de não ter claridade, nem mesmo à luz do dia, ainda tem a tristeza da saudade a fazer-lhe companhia." Um poema breve, explica, porque já não tem vagar para composições longas.

