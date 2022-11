Vai Ficar Tudo Bem #19 “A interrupção da escola foi um choque muito grande. Sinto falta dos meus amigos”

Aos 12 anos ninguém acredita que de um dia para o outro a vida pode mudar. Aos 12 anos também ninguém sabe muito bem o que é uma pandemia. Não é suposto saber. Ou melhor, não era. A covid-19 veio mudar a realidade de milhares de crianças portuguesas que, de um dia para o outro, ficaram sem aulas e sem atividades extracurriculares, fechadas em casa com os pais e irmãos, mas afastados de todos os outros - avós, tios, primos, amigos. "A interrupção da escola foi um choque muito grande. De um dia para o outro deixámos de sair de casa e as coisas ficaram ainda mais confusas", admite Eduardo, estudante do 7º ano numa escola da Amadora. "Sinto falta dos meus amigos, de vê-los à minha frente", diz, rematando: "Falar por mensagens não é a mesma coisa."

