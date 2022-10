Vai Ficar Tudo Bem #17 Padre João Norton “É muito positivo animar as famílias a celebrarem a Páscoa em casa como no início da Igreja”

Todos os dias, às 22h, a comunidade de jesuítas da Brotéria no Chiado tem celebrado uma missa que é transmitida online e que tem tido centenas de visualizações no YouTube. "É absolutamente extraordinário. Numa só missa temos mais participantes do que em todas as missas de domingo na paróquia, o que é imenso. Significa que neste tempo difícil as pessoas encontram na escuta e na explicação da palavra de Deus qualquer coisa de reconfortante, mas por outro lado põe todas as dificuldades de uma celebração à distância, porque as pessoas que deviam participar se calhar estão mais a assistir", explica o sacerdote jesuíta João Norton. Por causa da pandemia, a Igreja Católica em Portugal suspendeu a celebração comunitária das Missas e recomendou o reagendamento de batismos e matrimónios. Manteve no entanto a realização de funerais, mas sem missa, sem cortejo fúnebre, e com limitação à participação dos familiares mais próximos. Condicionamentos que a Igreja, numa altura de celebrações da semana santa, tentou colmatar com sugestões para cumprir os rituais católicos em casa.

Para o p. João Norton, membro do centro cultural Brotéria e da paróquia de Nossa Senhora da Encarnação no Bairro Alto, em Lisboa, tanto a Páscoa como um funeral "precisam de ser celebrados, pertencem à ordem do símbolo, e se não as vivermos, não as conseguimos acolher enquanto ideias abstratas." Estas e outras inquietações que pode ouvir no episódio #17 de #Vai Ficar Tudo Bem, uma iniciativa do jornal Expresso para acompanhar e ajudar os portugueses que se encontram neste momento em casa.