Vai Ficar Tudo Bem #16 “O meu conselho para pais com bebés é muita coragem e engenho para brincadeiras novas em casa”

Ele começou por escrever em jornais, depois passou a dar notícias na rádio, mas há já alguns anos que conta histórias através das fotografias que tira. João Pedro Correia dedica-se ao retrato corporativo e à foto-reportagem de eventos de grande escala, mas também a casamentos e outras festas. Como a tantos fotógrafos freelancer, a sua agenda de 2020 ficou de repente virada do avesso por causa da covid-19. "No meu setor está tudo parado. Os clientes empresariais cancelaram tudo e os casamentos do primeiro semestre foram adiados para final do ano ou ano que vem." Uma incerteza financeira que João supera com a visão privilegiada de ter uma bebé em casa que todos os dias cresce um bocadinho. "Vamos ser sinceros, este é o tempo de aproveitar os filhos. Eu e a Vitória estamos mais amigos, ela está mais próxima do pai agora", afirma.

