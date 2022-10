Vai Ficar Tudo Bem #14 “O meu conselho para produtores de cabrito e queijo é que tenham fé e não desistam”

Todos os anos, por esta altura, a Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana (ANCRAS) costumava vender 700 a 800 cabritos, mas só nos últimos dias recebeu cerca de 3 400 pedidos de encomenda de portugueses de várias partes do país. Como? Graças a uma mensagem no whatsapp: "Amigos, os criadores em Trás-os-Montes estão à rasca para vender os cabritos e os queijos nesta altura da Páscoa (...) Entregam em todo o país entre quarta e quinta para encomendas feitas hoje ou amanhã. São cabritos serranos, pequenos, cerca de 6 kg." Solidários, os portugueses reagiram rapidamente e começaram a encomendar cabrito por email. Mas aquilo que parecia uma boa notícia depressa se transformou num problema. Segundo o presidente da ANCRAS, Arménio Vaz, neste momento "já não temos problema a escoar o produto, mas temos problema no abate. O matadouro está a trabalhar com metade do pessoal, sem capacidade de dar resposta a tanto pedido. No máximo vamos conseguir entregar 400 cabritos."

Não está a ser fácil em Mirandela, "completamente parada, com as pessoas em casa". Além da ANCRAS, Arménio também preside à união de freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, e já começou a distribuir cabazes de comida a famílias afetadas pela pandemia, "pessoas em casa, dispensadas do trabalho e sem rendimento".

Ouça o episódio #14 de #Vai Ficar Tudo Bem, uma iniciativa do jornal Expresso para acompanhar e ajudar os portugueses que se encontram neste momento em casa. Assine em Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify e em qualquer plataforma de podcasts. Ou ouça aqui em baixo.