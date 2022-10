Vai Ficar Tudo Bem #9 “Vivo em Macau e o meu conselho é que em Portugal fiquem em casa e não viajem”

Tinham acabado de casar e queriam muito ter uma experiência profissional fora de Portugal. Foi assim que Maria Sá da Bandeira e o marido Francisco rumaram a Macau. Tinham planos para 2, 3 anos, mas acabaram por ficar 13, com três filhos nascidos e criados na região que até 1999 foi território português. Agora que começavam a pensar no regresso a Portugal, a pandemia da covid-19 veio colocar em suspenso todos os planos. Ninguém sabe como serão os próximos meses, ou anos, nem mesmo em Macau, um território que tem sido exemplar no combate à pandemia.

Segundo Maria, o governo foi muito rápido a tomar medidas: fronteiras rigorosamente controladas, hotéis transformados em centros de quarentena para quem chega a Macau, escolas fechadas há dois meses, desinfeção constante das ruas e prédios, população a cumprir as regras de distanciamento social e a comprar sem açambarcar bens essenciais. Resultado: num território com cerca de 647mil pessoas, a 26 de março contava com apenas 33 casos de covid-19 e nenhuma vítima mortal.

