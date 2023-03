Nascidos há mais de 70 anos, todos concordam que é possível manter a vida sexual ativa na velhice: "Desde que não haja doenças, há condições para que a vida sexual exista até à morte". É possível fazer humor com o envelhecimento do corpo? E o que define a velhice? Será "velho", "sénior", "idoso", ou ainda "terceira idade"? "Já encontrei pessoas novas que são velhas e velhas que são novas", aponta Silvestre. Muita sabedoria e experiências partilhadas sobre as relações que começaram noutro tempo: "Sexo foi no dia do casamento. Parece que me tirava a virgindade só com um beijo", conta Noémia.