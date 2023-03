Da gafe com lula à paz chinesa

João Gomes Cravinho decidiu anunciar no Brasil que Lula da Sílva faria um discurso nas comemorações do 25 de Abril e criou um caso político que, mais do que revelar o que já se sabia sobre a separação de poderes e as maiorias absolutas, põe agora em causa o que não fez ninguém reagir quando foi anunciado em dezembro por Marcelo Rebelo de Sousa. Já na segunda parte deste Sem Moderação emitido a 28 de fevereiro na SIC Notícias, analisa-se aquela que será a proposta chinesa para negociar a paz na Ucrânia, que o Ocidente pôs de lado e Zelensky parece querer aproveitar pelo menos para vantagem diplomática.