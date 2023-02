Soluções conflituosas na habitação e conflito sem soluções na Ucrânia

Na emissão do Sem Moderação que antecede o primeiro aniversário do início da denominada "operação militar especial" no Donbas, a que as pessoas que têm acesso a um dicionário se referem como a invasão russa da Ucrânia, iremos fazer o balanço do conflito, da visita de Joe Biden a Kiev e do discurso de Vladimir Putin sobre o estado da nação. Mas para iniciar os trabalhos deste Sem Moderação de dia 21 de fevereiro, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves e Francisco Mendes da Silva passam os olhos pelo pacote de medidas para a habitação anunciado pelo Governo, pelas reações das oposições e pelas questões jurídicas e políticas que tem suscitado desde o seu anúncio.

