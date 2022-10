Brasil, o país do futuro. Portugal, o país das incompatibilidades

No Brasil, a primeira volta das Presidenciais não revelou um vencedor, mas confirmou a já conhecida história de dois países distintos, incomunicáveis e inconciliáveis. 6 milhões de votos separaram Lula e Bolsonaro. 30 de outubro o Brasil volta às urnas. Deste lado do Atlântico, regressou a polémica sobre os políticos, os negócios e a lei das incompatibilidades, a propósito da Ministra da Coesão Territorial, o marido e o acesso aos fundos europeus, e do Ministro da Saúde, que ainda mantém empresa de consultadoria na área que tutela. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "se realmente há incompatibilidade, ou cessa a função pública, ou cessa a função privada". Sem Moderação foi exibido na SIC Notícias a 04 de outubro.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: