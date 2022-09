A clareza de Costa e a partida de Isabel II

Em entrevista, António Costa veio colocar água na sua fervura da semana passada. Afinal, a inflação como medida do aumento das pensões não resistirá este ano à primeira vez que a inflação subiu acima de 1%. Mas a maior novidade foi o anúncio de que os funcionários públicos terão, em 2023, aumentos de 2%, quando as previsões do Governo apontam pelo menos para os 7,4% de aumento geral de custos. Será uma perda de poder compra maior que o aumento de impostos da troika? Que efeitos terá no próximo ano? O Sem Moderação exibido a 13 de setembro chega ainda a meio das exéquias para acrescentar os seus cinco cêntimos ao impacto global causado pela morte de Isabel II e os efeitos do fim dos seus 70 anos de reinado.

