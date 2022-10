O Parlamento debate o Estado da Nação que arde

Nas vésperas do debate sobre o Estado da Nação, a Nação arde com os maiores incêndios desde 2017. O que mudou e não mudou desde a tragédia de Pedrógão Grande? E como será um futuro em que o clima e os seus efeitos continuarão a piorar, como dizem os especialistas? Emitido na SIC Notícias a 19 de julho, um dia antes do grande debate parlamentar sobre o Estado da Nação, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins fazem um balanço no Sem Moderação sobre os 100 dias do novo Governo da maioria absoluta socialista, o que esperam da reunião plenária de hoje, e do que a política reserva ao país nos próximos tempos, também de acordo com as sondagens mais recentes.

Imagine uma orquestra sem maestro, um jogo sem árbitro, um julgamento sem juiz, uma cidade sem semáforos, uma sala sem professor. Imagine um debate sem moderador. Todas as terças-feiras na SIC Notícias e no dia seguinte em podcast, o debate entre Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e Pedro Delgado Alves.