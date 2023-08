“A história da descoberta das causas da doença mental é fascinante, pela persistência e fanatismo com que foram defendidas algumas teorias”

Não é possível perceber a origem de uma doença mental sem considerar vários fatores, nomeadamente biológicos, genéticos, psicológicos e sociais. “Há um consenso grande em torno da ideia de que a doença mental não tem uma causa única, podendo estar associa­da a diferentes fatores que interagem constantemente entre si”, assegura José Miguel Caldas de Almeida, psiquiatra e professor na Nova Medical School, no mais recente episódio do “Que Voz É Esta?”, o podcast do Expresso sobre saúde mental.