“Quando descobri que tinha borderline, percebi que afinal não era má e não era louca. Tinha uma doença, mas imensa gente afastou-se de mim”

As relações com familiares, amigos e colegas sempre foram “complicadas” para Francisca Cunha. Hipersensível, levava a peito “quase todas as atitudes” que tinham para com ela, mesmo pequenas coisas que os outros nem se apercebiam ou tendiam a achar irrelevantes. Sentia-se permanentemente magoada e zangava-se com frequência, por vezes com agressividade. Vendo-a como uma pessoa difícil, conflituosa ou com mau feito, muitos acabaram por se afastar dela, agudizando no seu íntimo “o medo de abandono e rejeição” que sempre transportou dentro de si.

Uma situação de bullying no liceu e a morte de uma das amigas mais próximas agravaram o problema, tornando insuportável a sua dor interior. “O sofrimento que tenho é uma coisa de que eu não me consigo livrar. É como se levasse a mal tudo aquilo que me dizem, mesmo que não seja nada de especial”, conta no nono episódio do podcast “Que Voz é Esta?”.