O que está na origem do burnout e porque razão está a aumentar? “A pessoa deixa de dormir ou comer. O organismo chega à exaustão e quebra”

JOAO CARLOS SANTOS

Cada vez mais trabalhadores estão a atingir um estado de esgotamento físico e mental provocado pela exposição a um stress profissional crónico. Isso tem um nome: burnout. Mas como podemos identificar os sinais de alerta? E o que devem fazer as empresas para o prevenir? No novo episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental, oiça as explicações da psicóloga Tânia Gaspar e o testemunho do advogado Nuno Castelão, que esteve oito meses de baixa por burnout

Há uma hora