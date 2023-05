Os ataques de pânico são uma experiência “absolutamente aterradora”. Mas como sabemos que estamos a passar por um? E é possível evitá-los?

José Fernandes

Os ataques de pânico são um problema comum entre a população e, na maior parte das vezes, não têm consequências graves e prolongadas no tempo. No entanto, há casos em que se tornam muito frequentes, levando a uma mudança brutal nos comportamentos e rotinas. No segundo episódio do “Que Voz é Esta?”, Hugo Soares, professor na zona de Lisboa, conta como é viver com ataques de pânico há mais de 20 anos. O psiquiatra e professor Pedro Morgado explica o que acontece no nosso cérebro nestas situações, aponta algumas causas para as crises de pânico e se há forma de as prevenir. Oiça aqui o podcast do Expresso dedicado à saúde mental

Há uma hora