Paul Simon: sete salmos de um grande escritor de canções

É fácil esquecer, por vezes, que Paul Simon é um grande escritor de canções, vivendo injustamente na sombra da banda que partilhou com Art Garfunkel. “Seven Psalms” é um disco contínuo com sete andamentos que revela uma elegância, sobriedade e mestria que coloca o músico no topo do mundo (finalmente ou até que enfim?). Sério candidato a disco do ano. Tempo também para revisitar Edie Brickell, casada com Paul Simon, que também participa neste disco, aqui numa recordação de 1988.