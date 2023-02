Iggy Pop: este rock não é “para meninos”

rui duarte silva

O último reduto do punk, Iggy Pop, acaba de lançar “Every Loser”, disco que não pede licença para dizer uma série de coisas que poderiam ser “canceláveis” hoje em dia. Aos 75 anos, Iggy Pop não parece perder a vitalidade com que iniciou a sua carreira no fim dos anos 60 com os Stooges.

mário henriques

