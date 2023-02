Aqui não há ursos: a subversão de Jafar Panahi

O cineasta iraniano Jafar Panahi, libertado da prisão a 2 de fevereiro após greve de fome, foi impedido de fazer filmes mas continuou a fazê-los, primeiro com “Isto Não é um Filme” e agora com “Ursos Não Há”, filmado em segredo e vencedor do Prémio Especial do Juri no Festival de Veneza. Tempo também para escutar Ryuichi Sakamoto, que enfrenta um segundo cancro e faz música como num duelo.

mário henriques

PBX é um programa de Inês Meneses e Pedro Mexia sobre a atualidade cultural. Ouça aqui outros episódios: