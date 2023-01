Em 2022 o punk não morreu: foi ao ginásio

Tal como o rock, o punk nunca morre. Em 2022 parece que foi ao ginásio (será que também faz a depilação?). Os Courting estrearam-se em discos no ano passado com "Guitar Music", disco de... guitarras. E muita distorção. Recuperamos também um dos primeiros EPs dos R.E.M com a pergunta: porque é que certas bandas levam muito tempo a alcançar o sucesso? Neste PBX há ainda tempo para Tim Bernardes.

mário henriques

PBX é um programa de Inês Meneses e Pedro Mexia sobre a atualidade cultural. Ouça aqui outros episódios: