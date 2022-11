PBX: Separar a obra do artista: Arcade Fire e Jerry Lee Lewis, o cristão que tocava a música do diabo

rita carmo

Os Arcade Fire foram confirmados para a edição de 2023 do festival Kalorama. Apesar de Will Butler estar a ser acusado de assédio sexual, a banda não é cancelada em Portugal. 1m80 de muito Rock and Roll: falecido a 28 de outubro, Jerry Lee Lewis protagonizou alguns dos mais efusivos concertos da era dourada do Rock, nos anos 50, como se pode ouvir em “Live at the Star Club, Hamburg”, um disco de 1964 que mostra bem a energia deste cantor e pianista. “O Som das Coisas Leves Quando Caem”, de Catarina Ferreira de Almeida, merece também destaque neste episódio do PBX.

mário henriques

