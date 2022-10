PBX: Entre a gargalhada e o desespero: “Severance” (e o cabelo de Boris Johnson)

“Ruptura”, “Severance” no original é a série exclusiva da Apple TV realizada e produzida por Ben Stiller, uma espécie de comédia bizarra que é também uma alegoria a esta “era do chip” que conquistou Pedro Mexia, que confessa não ser fã de séries do género. Neste episódio há também tempo falar do fotógrafo alemão Peter Lindbergh e da banda The Beat, cujo tema “End of the Party” do álbum de 1982 “Special Beat Service” finaliza este episódio.

mário henriques

