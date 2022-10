PBX: A morte do escritor espanhol Javier Marías e o Nobel da Literatura que não chegou a vencer

Depois das férias de verão, o PBX regressa em outubro no formato semanal como acontecia em 2015, quando estreou no Expresso. As escolhas de Pedro Mexia e Inês Meneses nos discos, livros, filmes e séries passam agora a ter episódios dedicados a cada segmento. Neste início de outono, o PBX lembra Javier Marías, que faleceu em setembro, aos 70 anos. Um dos mais conceituados escritores espanhóis, que era também muito conhecido como colunista do El País, era um forte candidato ao Nobel da Literatura. "Foi mais uma oportunidade perdida para a Academia sueca", defende Pedro Mexia.

mário henriques

