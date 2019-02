Palavra de Autor #17 Sérgio Godinho: “Todos nós temos lados obscuros”

Se fosse uma canção seria um fado. Se fosse uma composição seria “uma música de câmara”. No segundo romance, Sérgio Godinho explora as ambivalências do amor, as ambiguidades, as forças obscuras, o espaço que asfixia.

“Estocolmo” (Quetzal, 2019, 160 págs), lançado por estes dias, explora os contornos da possessividade, da sujeição, do ciúme enquanto força negativa; e aprofunda uma “ferida sem cura”, nem que seja pela vergonha que alguém sente quando se sente vítima de si próprio, apesar de ter sido vítima, em primeiro lugar, de outro que julga amar.

Ao contrário do romance anterior, Sérgio Godinho opta por uma escrita enxuta, sem grandes floreados, para narrar a história insólita de uma mulher de quarenta anos, com reconhecimento público, que resolve fechar em sua casa um estudante de psicologia, de 20 anos.

Um livro que, como Sérgio Godinho diz, não anda longe de abordar questões relativas ao abuso e à violência doméstica, ainda que o escritor, compositor e cantor tenha preferido contrariar a realidade mais conhecida, atribuindo à mulher o papel de agressor.