Francisco Louçã sobre Ana Mendes Godinho: "É um embaraço para o Governo"

No seu espaço de comentário na SIC Notícias, Francisco Louçã volta ao tema das contas do Governo para as pensões. A ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, diz serem "transparentes", mas Francisco Louçã diz que são falsas e que "pior do que um problema de descoordenação, a ministra é um embaraço para o Governo". O programa foi emitido na SIC Notícias a 23 de setembro

