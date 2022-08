Francisco Louçã: “Marcelo Rebelo de Sousa tem a tendência de sentir que pode encantar todas as serpentes”

Com a chegada do 7 de Setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, Francisco Louçã analisa a viagem do presidente Marcelo Rebelo de Sousa para as comemorações do evento. O presidente fez várias visitas ao Brasil mais importantes que esta, que é uma visita muito próxima de umas eleições que se avizinham delicadas, salienta. O comentador relembra ainda que há uma promessa de tentativa de golpe de estado no ar. Esta presença tem significado, afirma Louçã, mas irá ser aproveitada politicamente por Jair Bolsonaro. O comentário foi exibido a 12 de Agosto na SIC Notícias.