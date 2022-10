Francisco Louçã: a floresta sem dono e o caso Uber Files

Cinco anos depois dos grandes incêndios de 2017, estamos sempre a falar dos mesmos problemas no combate aos fogos? "Isto não depende só da responsabilidade pessoal de cada um", defende Francisco Louçã. Um dos grandes problemas é que Portugal é o 4º país com maior área de eucalipto do mundo e não se sabe quem cuida de grande parte da floresta no país. No habitual comentário na SIC Notícias, destaque ainda para o Uber Files, caso que veio a público esta semana.

O Tabu é o espaço de análise e comentário de Francisco Louçã. Todas as sextas-feiras na Edição da Noite da SIC Notícias. Ao sábado em podcast nos sites do Expresso e da SIC Notícias. Pode ouvir aqui outros episódios: