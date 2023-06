NÃO PUB Shhhiiu do lado da Ucrânia, frenesim mediático do lado da Rússia. Alguma coisa está a mudar na linha da frente

Há uma semana acordámos com notícias de que a contraofensiva de primavera na Ucrânia tinha começado. Mas será que já começou? Sim e não.

Na quarta-feira passada, o secretário-geral do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia disse à Reuters que nada do que estamos a ver no terreno confere veracidade ao que as tropas russas dizem ser já a semi-derrotada contraofensiva. “Quando começarmos a contraofensiva toda a gente vai ficar a saber, vão poder vê-la”, disse Oleksiy Danilov.

O que se passa é outra coisa, ou um conjunto de muitas outras coisas: manobras de espionagem, pequenas incursões territoriais em cidades russas por parte de batalhões que, sendo constituídos por soldados russos, lutam contra as tropas de Putin, recolha de dados sobre as posições russas, quer através de batedores quer através de drones, bombardeamentos precisos de depósitos de combustível e postos de comando, e toda a espécie de ações que possam enfraquecer o inimigo antes de uma grande batalha, é assim em todas as guerras.