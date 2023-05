Quem é Santiago Peña, o novo Presidente do Paraguai, militante do Partido Colorado que está no poder há 70 anos?

Num país como o Paraguai onde “o monopólio se renova por dentro” a eleição do economista Santiago Penã assegura a continuação da direita na presidência e nos órgãos parlamentares, já que o Partido Colorado está no poder desde 1948, (com um breve intervalo entre 2008 e 2013).

A grande novidade do sufrágio do último dia de abril, é a grande votação no candidato populista de extrema-direita, Paraguayo Cubas (conhecido por Payo Cubas), que obteve 692 mil votos (22,9%) num universo de 4,7 milhões de eleitores.

“As mesas eleitorais são asseguradas por mulheres. Mas os coordenadores [que vi] eram sempre homens. Este é um bocadinho o retrato do Paraguai. Para o trabalho de base as mulheres”, para mandar os homens, diz a eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, que integrou a Missão de Obervadores Eleitorais da União Europeia, no sufrágio do último dia de abril.

Santiago Peña, 44 anos, toma posse como chefe de Estado a 15 de agosto próximo, dia em que foi fundada, em 1537, a capital do país, Assunção, que deve o seu nome a Nossa Senhora da Assunção. O tempo dirá se vai fazer reformas nas políticas de género e distribuição de rendimentos, num Paraguai onde um quarto da população vive abaixo da linha de pobreza, e grande parte das terras de cultivo pertence a um pequeno número de proprietários.